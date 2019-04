Savona. La lettura dei messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche la presenza di striscioni dei lavortori di Piaggio Aerospace e di Bombardier (a rischio nel savonese almeno 2 mila posti di lavoro con l’indotto): così è iniziata a Savona la cerimonia per la Festa della Polizia di Stato, alla presenza delle massima autorità civili e militari e di tanti sindaci e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata è iniziata alle ore 9:00 presso il Monumento ai Caduti, nel cortile della Questura, alla presenza del Prefetto e Questore: sono stati resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una Corona d’Alloro.

Un “Picchetto in Armi” ha reso poi gli onori previsti dal cerimoniale, davanti al terminal crociere savonese.

In seguito ha preso la parola il Questore Giannina Roatta, per un saluto ai partecipanti, al termine del quale saranno consegnati i riconoscimenti per meriti di servizio conferiti agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di Polizia Giudiziaria ed in attività di soccorso.