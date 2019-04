Fermato per un controllo, si scaglia contro i carabinieri e ne morde uno: nascondeva 95 grammi di hashish, arrestato 24enne

Savona. Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono le accuse delle quali deve rispondere un ventiquattrenne egiziano, Aly Sobhy Gamel Shaher Elbadrawy, residente a Savona, che oggi pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Savona.

I militari hanno fermato il giovane in via IV Novembre per un normale controllo nell’ambito di un’attività finalizzata a contrastare il consumo e lo spaccio di droga e, per tutta risposta, il ventiquattrenne ha dato in escandescenze. In particolare Elbadrawy si è scagliato contro i militari sferrando calci e pugni, ma anche mordendone uno alla mano, oltre a spaccargli orologio e cellulare.

A quel punto è stato immobilizzato e poi è scattata una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di trovare 95 grammi di hashish e 4700 euro in contanti (ritenuti il provento dell’attività illecita).

L’egiziano al momento è detenuto nelle camere di sicurezza del comando carabinieri di via Mentana in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato domani mattina in tribunale a Savona.