“Fare Insieme Onzo Grande”, ecco la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Giuliano Arnaldi

Onzo. Si potrebbe dire “quasi foresti per Onzo”…Questa volta infatti la gran parte dei candidati della lista che propone Giuliano Arnaldi Sindaco si presenta come evoluzione e continuità dell’esperienza dei “Foresti per Onzo”: un gruppo che vive nel piccolo paese della valle Arroscia o poco distante e che si mette in gioco con i propri saperi per “Fare Insieme Onzo Grande”, il nome scelto per la lista.

“Un gruppo che animerà e realizzerà laboratori d’arte, di teatro, attività outdoor cercando attraverso una nuova visione di dare al nostro entroterra il valore che merita, ma sempre concretamente presente sui temi concreti del paese: Servizi, viabilità, decoro urbano e ripristino di sentieri e strade, sostegno ad attività di imprenditoria agricola e artigianale mediante il reperimento di fondi europei” afferma il candidato sindaco Giuliano Arnaldi.

Ecco i candidati consiglieri: Daniela Arsuffi, grafica, esperta in comunicazione, già Caposervizio grafico a Panorama Travel oggi Caposervizio Grafico di GialloZafferano magazine; Andrea Marmentini, Avvocato, Presidente della Pro loco Garlenda; Claudio Olivieri, responsabile dei progetti #onzoutdoor; Gianluca Anselmo, fotografo, responsabile di Gruppo Acca, Associazione Case degli Artisti; Caterina Vio, attiva sul tema dei diritti dei consumatori; Vincenzo Caridi, musicista e pittore, già Manager di Laboratori Serono Holdig di Ginevra; Pino Ronco, attore e regista di teatro; Silvia Mantello, imprenditrice agricola; Sonia Angararo, ceramista, si occupa del progetto albergo diffuso; Erica Crespiani, esperta in scienze sociali, si occupa di reperimento fondi europei.