Falò accesi davanti alle tende: decine di interventi dei vigili del fuoco da Varazze ad Albenga

Savona. Notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono stati costretti ad effettuare decine di interventi per spegnere altrettanti falò accesi da turisti in diverse zone dell’entroterra.

Visto il forte vento, i fuochi accesi da chi stava trascorrendo una notte in tenda rischiavano di diventare potenzialmente molto pericolosi e di espandersi alla vicin vegetazione.

Di qui l’intervento dei vigili del fuoco che, evitando il peggio, hanno spento diversi falò nell’entroterra di Loano, alle Manie, ad Albenga e Varazze.