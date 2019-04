Europee, i candidati di Fratelli d’Italia Berrino e Fidanza a Varazze per incontrare i cittadini

Varazze. Venerdì 26 aprile, alle ore 11:00, saranno presenti a Varazze l’assessore regionale Gianni Berrino e l’Onorevole Carlo Fidanza, candidati alle prossime elezioni europee di Fratelli d’Italia per un incontro con i balneari e i cittadini.

“E’ un privilegio ed un onore per me e per tutti i Fratelli d’Italia di Savona, che si stanno impegnando nella campagna elettorale, la decisione di organizzare l’incontro proprio nella bellissima cità di Varazze” dice il Enrica Tixi vice commissario FdI Levante.

La presentazione deii candidati alle Europee si svolgerà venerdì 26 maggio presso i Bagni Mafalda Royal, in via Santa Caterina 1.