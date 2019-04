Ceriale. Giornata di sport, divertimento e fair play ieri, sabato 20 aprile, al Merlo di Ceriale dove è andato in scena il Memorial Malvina e Gianni Raimondo, torneo calcistico dedicato agli Esordienti 2007.

Dieci le società che hanno preso parte alla manifestazione: Ceriale Progetto Calcio, Area Calcio Andora, Speranza 1912, Ospedaletti Calcio, Don Bosco Calcio Genova, Canelli San Domenico Savio, Pietra Ligure 1956, Ventimiglia Calcio, Virtus Entella e la francese Mandelieu Football.

di 10 Galleria fotografica Esordienti 2007: il Memorial Malvina e Gianni Raimondo









Tornei come questi sono sempre avventure positive per i partecipanti, momenti di aggregazione ed esperienze di vita che vanno ad arricchire il bagaglio calcistico di ogni piccolo atleta.

Al termine della full immersion di partite, ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Canelli San Domenico Savio. La società astigiana ha avuto la meglio nella finalissima disputata contro i padroni di casa del Ceriale guidati da Gianluca Mazzone.

Ecco la classifica finale della manifestazione: 1° Canelli San Domenico Savio, 2° Ceriale Progetto Calcio, 3° Virtus Entella, 4° Don Bosco Genova, 5° Area Calcio Andora, 6° Ventimiglia Calcio, 7° Mandelieu Football, 8° Ospedaletti Calcio, 9° Pietra Ligure 1956, 10° Speranza 1912.

Sono stati tanti i premi dedicati ai singoli giocatori: se li sono aggiudicati Fabio Trucchi (Mandelieu), Edoardo Prudente (Ceriale), Mattia Gonella (Ospedaletti), Tomas Ferrante (Ventimiglia), Gabriele Frola (Speranza), Alessio Vindigni (Andora), Giacomo Mallarino (Pietra Ligure), Ilias Zeroval (Entella) e Ruiz Willy Vladimir Santana (Don Bosco).

Karol Razzaio del Pietra Ligure ha ricevuto un premio speciale, come unica ragazza presente in campo la quale ha dimostrato di essere sempre all’altezza della situazione e di essere un’ottima atleta. Il premio come miglior giocatore del torneo è andato invece a Francesco Stentardo del Canelli.

La società Ceriale Progetto Calcio desidera ringraziare tutti gli atleti che si sono sfidati ieri, le loro società, i genitori e i tifosi presenti sugli spalti tutta la giornata, ma anche tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e che hanno lavorato dietro le quinte.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 25 aprile con il 2° Memorial Simone Canetto, un torneo che sta molto a cuore a tutti perchè dedicato a Simone, tesserato biancoblù tragicamente scomparso in un incidente stradale due anni fa, ma che rimane sempre nel cuore di tutti.

Le foto ufficiali del Memorial Malvina e Gianni Raimondo saranno a disposizione nei prossimi sulla pagina ufficiale Facebook del ASD Ceriale Progetto Calcio.