Esordienti 2006: a Ceriale un 25 aprile con il Memorial Simone Canetto

Ceriale. Torna domani, giovedì 25 aprile, nella sua seconda edizione il Memorial Simone Canetto, il torneo calcistico per gli Esordienti 2006 dedicato a Simone Canetto, tesserato del Ceriale Progetto Calcio tragicamente scomparso in un incidente due anni fa.

Dieci le squadre presenti alla manifestazione, provenienti anche da Piemonte e Lombardia, che verranno inizialmente suddivise in due gironi, per poi procedere alle cinque finali per i piazzamenti.

Per il girone A si affronteranno Asd Ceriale Progetto Calcio, Us Camporosso Calcio, Asd Olmo, Union Calcio Basso Pavese, Asd Atletico Volpiano Mappano.

Nel girone B sono state inserite Asd Praese, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Genoa Cfc, Lega Giovani Centallo, Scuola Calcio Us Settimo Milanese.

Pare che il meteo concederà una tregua e consentirà il regolare svolgimento degli incontri che verranno raccontati anche attraverso i canali social ufficiali della società cerialese.

Oltre agli spazi della parrocchia di Sant’Eugenio adibiti da refettorio per gli atleti in gara, sarà aperto tutto il giorno un punto di ristoro al campo Francesco Merlo.

L’ingresso è libero per tutti coloro che avranno piacere di trascorrere una sana giornata di sport.

Il programma ufficiale degli incontri: