Enpa: “Pesca sportiva sempre dannosa”, altro salvataggio a Noli

Savona. La pesca sportiva non colpisce solo i pesci ma anche altri animali, come un giovane gabbiano reale di Noli; trovato sulla spiaggia una pericolosa esca artificiale a forma di pesce, forse nel tentativo di cibarsene ma rimasto impigliato in uno dei suoi tanti ami; volato via è poi rimasto bloccato da un’inferriata a Noli, da dove ha penzolato miseramente finchè un residente lo ha visto ed ha chiamato i volontari della Protezione Animali di Savona, che lo hanno tolto, non senza fatica, dalla dolorosa posizione; dopo le cure verrà liberato”.

Ancora una denuncia dell’Enpa savonese sulla pesca sportiva, dopo un nuova soccorso ad animale.

“Sono decine ogni anno gli uccelli liberati da ami e lenze, abbandonanti o persi sulle spiagge dai pescatori sportivi, dai volontari dell’Enpa, come gabbiani reali e comuni, tortore, colombi, marangoni ed aironi; si tratta di un pericolo reale anche per le persone e, soprattutto, per i bambini che giocano nella sabbia” aggiunge l’Enpa.

“Eppure questa attività, esercitata da migliaia di persone in Liguria, è consentita ovunque, ed anzi promossa e facilitata, addirittura anche nei moli portuali dove può intralciare i traffici ed arrecare disturbo alla sicurezza dei lavoratori” conclude l’associazione savonese.