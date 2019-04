Elezioni europee, continua la raccolta firme del Pci

Liguria. Si avvia verso la conclusione la raccolta firme del Partito Comunista Italiano nel tentativo di poter presentare una propria lista alle prossime elezioni europee.

Il Pci propone “un programma di reale alternativa quale quello dallo stesso ripetutamente evidenziato nella convinzione che un’alternativa, un’Europa sociale, dei lavoratori e dei popoli, è necessaria e possibile. Per farlo sono necessarie le politiche che abbiamo riassunto nello slogan ‘Più Stato e meno mercato’. Politiche di pace e cooperazione internazionale, che ripropongano l’intervento pubblico nell’economia, che riaffermino l’esigenza delle nazionalizzazioni, della gestione e della programmazione dello Stato; condizioni irrinunciabili per una vera rottura con le politiche liberiste e per praticare politiche davvero a favore dei lavoratori”.

Chi volesse sottoscrivere la raccolta firme potrà farlo oggi, sabato 13 aprile, domani e lunedì dalle 16 alle 19 in via Paleocapa angolo corso Italia a Savona.