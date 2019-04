Ecco la lista “Insieme per Andora” di Flavio Marchiano

Andora. Medici, artigiani, commercianti, ingegneri, professionisti. Ci sono molti “volti nuovi” tra i dodici membri della lista di “Insieme per Andora” che sostiene la candidatura a sindaco di Flavio Marchiano.

Hanno deciso di aderire al progetto: Roberto Ardissone, dottore specializzato in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria nel 1985 che dal 1981 lavora come medico di medicina generale ad Andora; Giorgia Attadio, laureata in giurisprudenza, titolare dell’agenzia immobiliare “La Prua”; Michele Carofiglio, commerciante, titolare del Bar Torrengo, già delegato al commercio e membro commissione bilancio dal 2009 al 2014: Ambrogio Claudio Elena, agricoltore, già presidente della sezione andorese della Coldiretti dal 2000 al 2018 e vice presidente per diversi anni della cooperativa ortofrutticola andorese; Michela Greco, educatrice.

E ancora: Franco Guardone, chef di cucina, di Conna da generazioni, appassionato di ovi-coltura, nei periodi di tempo libero interagisce con il figlio nella conduzione degli uliveti di famiglia; Paolo Montanucci, sottufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo; Roberto Piovano, ottico-optometrista, da 30 anni ad Andora; Rosella Porcella, attualmente segretaria amministrativa dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, pensionata che ha ricoperto incarichi di direttore di banca e capozona; Nadia Prato, impiegata con esperienza amministrativa e segretariale; Andrea Salati, artigiano idraulico; Ernesto Sicoli, laureato in ingegneria civile e ambientale.