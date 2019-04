Ecco i candidati della lista “Quliano Domani” a fianco di Rodolfo Fersini

Quiliano. Sono stati individuati “nell’ambito della cittadinanza tenendo in considerazione sia le realtà delle due parti cittadine Quiliano e Valleggia che quelle delle frazioni di Cadibona, Montagna e Roviasca” i componenti della lista civica “Quiliano Domani” che appoggia la candidatura di Rodolfo Fersini alla carica di sindaco di Quiliano.

I nominativi dei dodici componenti sono stati condivisi dal candidato sindaco con il comitato elettorale “Quiliano Domani” in una atmosfera “serena e di buon auspicio per il futuro. Riteniamo che siano stati molto bene rispettati i criteri di rappresentanza, di competenza e di professionalità necessari per dare a Quiliano una guida sicura che sappia portare a termine i progetti in itinere ma sopratutto formularne dei nuovi in un disegno di sviluppo sostenibile e di innovazione”.

Ecco i candidati consiglieri comunali: Maurizio Barbero, 64 anni, medico chirurgo geriatra; Pietro Brondo, 19 anni, studente in ingegneria civile e ambientale; Roberto Cursano, 44 anni, vigile del fuoco; Katiuscia Giuria, 43 anni, insegnante di enogastronomia, assessore uscente; Mara Giusto, 64 anni, assessore uscente; Edda Marabotto, 54 anni, impiegata postale; Raffaella Orlando, 51 anni, medico chirurgo Mmg; Valentina Perna, 39 anni, consulente amministrativo; Cristian Petrocca, 46 anni, infermiere; Massimo Rognoni, 47 anni, funzionario tecnico, assessore uscente; Elvio Tarditi, 53 anni, laureato in scienze politiche, responsabile del personale; Sara Vinto, 30 anni, laureata in giurisprudenza, impiegata, consigliere uscente.