Quiliano. Domenica 31 marzo, al campo sportivo Aldo Dagnino, si è giocata la partita tra Vado e Borghetto Borbera, valevole per la 15ª giornata del campionato di Eccellenza femminile. L’incontro è terminato con lo stesso risultato dell’andata, ovvero 1 a 0 in favore delle piemontesi.

Partita equilibrata, decisa da un episodio ad inizio ripresa, con le ospiti che prima colpiscono la traversa e subito dopo, complice qualche disattenzione da parte delle rossoblù, insaccano con Pastorino. Le ragazze di mister Galliano provano fino alla fine a pareggiare i conti anche con le punizioni di Ymeri e Bonifacino che, però, non riescono a trovare la porta avversaria.

Il Vado ha schierato Parodi, Papa, Davanzo, Cerruti, Salvo, Francese, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Levratto, Viglietti, Di Crescenzo, Viola, Bernat.

Il Borghetto Borbera ha potuto contare su Dirosa, Pastorino, Casazza, Roveda, Pinasco, Dabusti, Dameri, Porrata, Travaglini, Pozzato, Roncoli, Torre, Fossati, Lapina, Soncin.

In classifica le vadesi sono al settimo posto con 15 punti, 2 in più dell’Alassio FC. Le giallonere hanno subito il riscatto del Rupinaro Sport, che ha vendicato la sconfitta dell’andata battendole per 5 a 3.

Domenica 7 aprile si giocherà il derby: Alassio contro Vado.