Albenga 28esima giornata (terz’ultima) del campionato di Eccellenza, l’Albenga riceve la capolista Vado.

Gli ingauni sono sest’ultimi, con 32 punti, a +4 sulla zona play-out e sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa del Pietra Ligure. I rossoblù occupano invece la prima posizione, con 54 punti (a +1 sulla Rivarolese, +3 sull’Imperia, +4 sulla Cairese) e vengono dal pari interno contro la Genova Calcio (1-1), risultato che ha messo fine a un filotto di otto vittorie consecutive. Fischio d’inizio al “Riva”, ore 15.00.

Con uno sguardo attento rivolto quindi agli altri campi, le partite: Cairese-Valdivara 5Terre, Rapallo-Imperia e, in particolar modo, Rivarolese-Pietra Ligure.

Tabellino:

Albenga-Vado 1-4 (63′ Mela – 13′ Gallo, 42′ Capra, 74′ Redaelli, 88′ Oubakent)

Albenga: F.M. Rossi, Gerini (51′ Alfano), Taku, Praino, Cocito, Farinazzo, Setti, Carro Gainza, Arrigo (54′ P. Rossi), Calcagno, Mela (81′ Haidich)

A disp.: Scola, Penino Rodríguez, Patrucco, P. Rossi, Beluffi, Milazzo, Haidich, Parascosso, Alfano. All. Delfino

Vado: Illiante, Ferrara, Severi, Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni (85′ Briano), Donaggio (71′ Oubakent), Gallo

A disp.: Balbi, Cirillo, Aurelio, Ricchebuono, Tecchiati, Tona, Oubakent, Briano, Scala. All. Tarabotto

Arbitro: Baldini (La Spezia). Assistenti: Mino (La Spezia) e Piccinini (Chiavari)

Note: Giornata dapprima fresca e uggiosa, quindi con schiarite. Fondo sintetico bagnato dopo i rovesci del mattino. Al 66′ espulso Setti (A) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Marmiroli (V). Angoli 1-7. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di silenzio.

1′ Vado subito in attacco. Gli ospiti protestano per un presunto fallo in area ai danni di Capra.

12′ Gerini al volo dai venticinque metri, fuori misura.

13′ Gol Vado! Gallo, punizione a rientrare, dalla fascia sinistra. Non tocca nessuno, la palla sfila e schizza sul campo bagnato per la più classica delle traiettorie beffarde. 0-1.

19′ Grossa occasione Vado. Donaggio vince un contrasto con Taku dal limite dell’area e si presenta a tu per tu con Rossi. Il suo tiro si stampa sulla traversa. Sulla respinta Capra viene murato da Praino (forse con un braccio).

33′ L’Albenga prova a uscire dal guscio. Mela, punizione dal limite. Illiante blocca.

39′ Mela riceve direttamente da un lungo rinvio di Rossi. Conclusione dai trenta metri, Illiante respinge lateralmente alla sua destra.

42′ Gol Vado! Angolo dalla destra, la difesa locale mette fuori. Marmiroli raccoglie e serve Gallo, questi salta Taku e mette al centro. Capra ribatte in spaccata sul secondo palo. 0-2.

45′ Fine primo tempo: Albenga-Vado 0-2.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Capra, cross dalla sinistra. Gallo colpisce di testa, senza però dare forza. Rossi controlla.

50′ Altra occasione per i rossoblù. Azione manovrata palla a terra. Capra gira in mischia al limite dell’area piccola. Praino salva provvidenzialmente a portiere battuto

51′ Cambio Albenga. Esce Gerini, entra Alfano

54′ Seconda sostituzione nei locali. Fuori Arrigo, dentro P. Rossi.

55′ Ammonito Marmiroli.

56′ L’Albenga protesta per una presunta strattonata in area di Puddu su Mela.

58′ Giallo a Setti.

60′ Gallo, punizione dalla trequarti. Rossi respinge coi pugni.

63′ Gol Albenga! Farinazzo pesca in profondità Mela. L’attaccante ingauno scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Illiante, lo salta da posizione decentrata (sulla sinistra) e appoggia in rete. Vano è l’intervento in ripiegamento di Ferrara. 1-2.

66′ Albenga in dieci uomini. Setti, già ammonito, commette fallo su Donaggio. Secondo giallo, espulsione.

69′ Carro Gainza allarga per Farinazzo. Tiro cross rasoterra, Illiante salva di piede.

71′ Cambio Vado. Esce Donaggio, entra Oubakent.

74′ Gol Vado! Calcio da fermo dalla trequarti destra. Batte Gallo, Redaelli svetta di testa in solitaria nel cuore dell’area, indirizzando il pallone nell’angolino. 1-3.

81′ Terzo cambio dei bianconeri (oggi nella tenuta giallorossa). Esce Mela, entra Haidich.

83′ Oubakent dalla distanza, fuori bersaglio.

85′ Sostituzione per i rossoblù (oggi in maglia bianca). Esce D’Antoni, entra Briano.

88′ Gol Vado! Oubakent s’incunea centralmente, supera in velocità Cocito, si presenta solo davanti a Rossi e lo batte. La palla tocca il palo ed entra. 1-4.

8 13 3 15

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Albenga-Vado 1-4.