Alassio.

Buongiorno a tutti. Siamo in collegamento dal Ferrando di Alassio per seguire Alassio – Albenga. Mancano 180 minuti alla conclusione del campionato ed è tutto in bilico sia in zone alte in classifica che nelle zone basse. La partita odierna si può definire derby visto che le due cittadine sono confinanti. Partita importante per entrambe le squadre visto che si trovano entrambe nella zona bassa della classifica.

Per l’Albenga potrebbe essere il match della possibile salvezza diretta senza passare dai playout invece per le vespe (ormai destinati a lottare nei playout per non retrocedere) cercheranno di vincere per ottenere il miglior piazzamento in classifica per disputare lo scontro salvezza in casa propria. Da segnalare la riduzione della squalifica di Maxena che da tre giornate è stata ridotta a due causa espulsione rimediata con il Pietra al De Vincenzi due settimane fa.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

ALASSIO: 1 VENTRACE 2 OXHALLARI 3 GRANDE 4 ODASSO 5 PASTORINO 6 BISIO 7 SASSARI 8 SCAGLIONE 9 LUPO 10 OTTONELLO 11 FRANCO

Mr. Basso avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 GUERRINA 13 VIGANÒ 14 GALLEANO 15 DAMONTE 16 MANDRACCIA 17 SFINJARI 18 BASSO

ALBENGA: 1 ROSSI 2 ARRIGO 3 TAKU 4 PRAINO 5 COCITO 6 FARINAZZO 7 HAIDICH 8 CARRO 9 ROSSI 10 CALCAGNO 11 MELA

Mr. Delfino avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 SCOLA 13 COSTAMAGNA 14 PATRUCCO 15 GERINI 16 BARISON 17 MILAZZO 18 ALFANO 19 CAREDDA 20 PARASCOSSO

La partita sarà diretta dal Sig. Lencioni della sez. di Lucca coadiuvato dal Sig. Manni e dal Sig. Nardella entrambi della sez. di Genova

Spettatori: un centinaio di persone

Clima: giornata soleggiata e molto calda

Lencioni fischia l’inizio della partita

1′ prima incursione dell’Alassio con Ottonello ma l’arbitro fischia fallo a favore della squadra di Delfino

4′ le due formazioni si stanno ancora studiando

5′ calcio di punizione per l’Albenga con Cocito ma pallone alto sopra la traversa

7′ partita che si sta iniziando a diventare divertente xon azioni pericolose