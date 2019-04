E’ ubriaco e infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: resta in carcere

Cairo Montenotte. Resta in carcere il trentanovenne originario di Torino, F.M., arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale domenica mattina a Cairo Montenotte dopo un movimentato episodio avvenuto in piazza XX Settembre. Lo ha deciso il gip Alessia Ceccardi che questa mattina lo ha interrogato ed ha confermato la misura cautelare più severa per lui.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Cairo, l’uomo, in preda agli effetti dell’alcol, insieme alla sua fidanzata, ha importunato i clienti di un bar e poi ha prelevato delle bottiglie e i due si sono allontanati senza pagare.

Quando sono intervenuti i militari, anziché calmarsi, hanno inveito contro i passanti e poi lui si è scagliato contro gli uomini dell’Arma. Di qui l’arresto per il trentanovenne.