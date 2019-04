Due libri di… narrativa

TITOLO: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

AUTORE: Mark Haddon

EDITORE: Einaudi

ANNO: 2014

PAGINE: 248 pagine

PREZZO: 9,00 Euro

CITAZIONE: “La matematica non è come la vita perché nella vita non esistono risposte chiare e dirette”.

TRAMA: Christopher Boone ha quindici anni e soffre della sindrome di Asperger, una forma di autismo. Il suo rapporto con il mondo è problematico: odia essere toccato, detesta il giallo e il marrone, si arrabbia se i mobili di casa vengono spostati, non riesce a interpretare l’espressione del viso delle persone, non sorride mai… In compenso, adora la matematica, l’astronomia e i romanzi gialli, ed è intenzionato a scriverne uno. Si, perché da quando ha scoperto il cadavere di Wellington, il cane della vicina, non riesce a darsi pace. E gettandosi nel “caso” con la stessa passione del suo eroe Sherlock Holmes, finisce per portare alla luce un mistero più profondo, che gli cambierà la vita e lo costringerà ad addentrarsi nel mondo caotico e rumoroso degli altri. Con una nuova prefazione dell’autore.

OPINIONE: Un romanzo breve che si legge tutto d’un fiato e un protagonista/narratore a cui è impossibile non affezionarsi. Christopher è capace di coinvolgere il lettore, farlo ridere e piangere allo stesso tempo. Uno spaccato sul mondo dell’autismo e della disabilità, ma raccontato con molta delicatezza.

—

TITOLO: Spider

AUTORE: Patrick McGrath

EDITORE: Bompiani

ANNO: 2004 (prima pubblicazione 1990)

PAGINE: 218 pagine

PREZZO: Euro 10,00

CITAZIONE: “Ho sempre trovato strano il fatto che riesco a ricordare gli avvenimenti della mia giovinezza con chiarezza e precisione, mentre le cose accadute ieri sono confuse, e non ho alcuna fiducia nella mia capacità di ricordarle accuratamente. C’è forse qualche procedimento di fissaggio, mi chiedo, per cui il tempo, anziché far svanire i ricordi (come ci si aspetterebbe), fa il contrario – li rende solidi come cemento, l’esatto opposto della poltiglia che mi sembra di ottenere quando cerco di parlare di ieri?”

TRAMA: Tormentato da antiche ossessioni, Dennis, il cui soprannome è Spider, “Ragno”, vive a Londra in una pensione gestita dalla signora Wilkinson, una donna ora materna, ora terribilmente autoritaria. Nella vita di Dennis affiora lentamente il ricordo di una sconvolgente esperienza, l’evidenza di un terribile delitto e le violente immagini legate a una lunga permanenza in manicomio. Giorno dopo giorno l’uomo scivola nei labirinti di una follia inarrestabile, il suo mondo si scompone in un gioco di specchi e la linea che divide la realtà dal baratro della pazzia si fa sempre più labile.

OPINIONE: L’autore scandaglia i meandri della mente umana. facendolo in maniera diretta entrando nella testa di Dennis/Spider. Il lettore penetra nella mente del protagonista, i suoi pensieri distorti diventano quelli di chi legge, che incomincia a guardare il mondo dal suo punto di vista.

