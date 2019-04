Valleggia. È Leonardo Bracco di Valleggia, 54 anni, dipendente delle Ferrovie dello Stato, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla via Aurelia, a Porto Vado.

L’uomo si trovava alla guida della sua moto, quando all’improvviso, all’altezza del tabacchino, si è scontrato contro un’auto. L’impatto è stato violentissimo e non ha purtroppo lasciato scampo al 54enne, sbalzato dalla sella.

I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi e ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Il conducente dell’auto, una Skoda, è stato invece accompagnato in ospedale in stato di shock.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Vado Ligure che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo una primissima ipotesi, sembra che l’automobilista stesse facendo inversione ad “U” sul rettilineo e, proprio in quel momento, è arrivata la moto, una Bmw, condotta dalla vittima che, nonostante un tentativo di allargare la traiettoria verso sinistra, non ha potuto evitare l’impatto.