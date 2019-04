Diocesi di Albenga, Don Mauro Marchiano nuovo economo

Albenga. Dopo aver dopo aver espletato le consultazioni previste dal Codice di Diritto Canonico, Monsignor Guglielmo Borghetti ha deciso di nominare per il quinquennio 2019-2023 come Economo Diocesano il Reverendo Sacerdote don Mauro Marchiano.

Il nuovo economo prenderà servizio effettivo a partire dal prossimo 1° giugno, affiancando in questi mesi il Reverendo don Giancarlo Cuneo, che da tempo è divenuto Parroco di San Nicolò in Pietra Ligure.

Don Marchiano è nato ad Alassio il 12 giugno 1957 ed è stato ordinato sacerdote il 10 giugno 2000. Dopo alcuni anni di servizio in Cattedrale come vicario parrocchiale, è stato nominato Parroco di Garlenda e dallo scorso anno è anche Direttore del Museo Diocesano. Per il momento conserverà questi due incarichi sino a quando non si provvederà diversamente.