Knitting is the new yoga

Che cos’è la curiosità per voi?

Per me è quel qualcosa che solletica la mente e che mi porta a conoscere qualcosa di nuovo, a provare e a mettermi in gioco.

E’ la sensazione di quando si da vita ad un desiderio, di quando un sogno si realizza.

Insomma, quando scopriamo qualcosa che ci rende felici.

Crescendo ho capito che questo istinto alla curiosità gioca una parte importantissima nella nostra vita.

Così vi racconto di una mia grande curiosità: il lavoro a maglia.

I ferri e i gomitoli mi hanno sempre ricordato l’infanzia, li ricordo a casa di mia nonna in una credenza antica dove andavo alla ricerca di tesori immaginari nei miei pomeriggi di giochi.

Diversi anni dopo è nata in me una grande curiosità a riguardo, purtroppo non ho potuto imparare dalla mia cara nonna, e così mi sono cimentata con tutorial di youtube e una serie infinita di tentativi.

Del lavoro a maglia ho subito apprezzato una facilità nell’apprendere le basi e un senso di pace nel movimento meccanico e ripetitivo mentre la lana, attraverso i ferri, prende forma.

Sono riuscita, addirittura, a confezionare una sciarpa per mio nipote!

Tempo fa ho scoperto che il lavoro a maglia ha tantissimi benefici da essere paragonato allo yoga.

La Onlus Knit for Peace, associazione britannica che raccoglie 15mila appassionati di lavoro a maglia pronti a confezionare indumenti per chi ne ha bisogno, ha intervistato i volontari per conoscere gli effetti che il lavoro ha maglia ha avuto su ognuno di loro.

Ecco alcuni benefici del lavoro a maglia:

– Aiuta a rilassarsi

– Diminuisce la pressione sanguigna

– Riduce ansia e stress

– Il lavoro ripetitivo permette al cervello il rilascio di endorfine, distraendo da dolori mentali e fisici

– Riduce i rischi di artrosi e di sindrome del tunnel carpale

– Aumenta l’autostima

Vi ho un pochino incuriosito a riguardo?

Se la risposta è sì, ecco qualche spunto per conoscere meglio questo mondo:

Knitting Parties: dal sito www.weareknitters.com, un’istituzione nel mondo del lavoro a maglia, potete organizzare dei Party di Lavoro a Maglia direttamente a casa vostra.

Come? Invitando i propri amici si diventa “ambasciatori”. Tutti i partecipanti riceveranno un kit per il party con uno sconto. Insomma: socializzazione e lavoro a maglia con prodotti davvero pazzeschi. Prima o poi ci proverò e vi racconterò :)

https://www.weareknitters.it/knitting-parties#events-content2

La Filanda: una merceria savonese che, come racconta nelle sue informazioni, nasce “riportare a Savona una merceria che soddisfi sia una clientela classica sia una clientela più improntata al creare nuove idee”.

Qui vengono organizzati corsi di lavoro a maglia e uncinetto: https://www.facebook.com/mercerialafilanda/

Affacciandovi a questo mondo scoprirete davvero tanti spunti e tante iniziative che fanno il giro del mondo e che sono pronti a meravigliarvi.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

