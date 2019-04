Derby all’asta con le Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti

È tempo di derby anche per l’asta di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti. Su CharityStars è possibile infatti provare ad aggiudicarsi due cimeli rossoblucerchiati e non solo, perché in campo scendono anche l’Entella e il mondo della ginnastica.

Si schiera al fianco del progetto che da vent’anni valorizza lo sport ligure Nicola Murru con la sua maglia originale e autografata. Il mancino sardo, dopo la scorsa stagione vissuta tra alti e bassi, ha letteralmente fatto esplodere tutto il suo talento ed è diventato un titolare fisso della Sampdoria di mister Giampaolo. Trenta presenze in campionato condite da cinque assist e anche i tifosi più scettici si sono dovuti ricredere sul valore del terzino di Cagliari.

Nella settimana che porta al derby della Lanterna anche il Genoa scende in campo a favore della Gigi Ghirotti. All’asta c’è la maglia originale e autografata di Darko Lazovic eroe della serata in cui il Grifone è riuscito a stoppare la corazzata Napoli. Il duttile croato è al terzo centro stagionale e sogna di fare poker nella stracittadina.

Cimelio importante in arrivo anche per tutti i tifosi dell’Entella con all’asta la maglia di Michele Pellizzer. Il centrale difensivo è uno dei protagonisti della splendida cavalcata della Virtus che sogna di tornare in Serie B.

Non c’è solo il calcio, come sempre, nell’asta di Stelle nello Sport a favore della Gigi Ghirotti. Il quarto cimelio della settimana arriva direttamente dalla Ginnastica Salerno, importante realtà della ginnastica artistica, che mette a disposizione dell’associazione del Professor Henriquet la maglia della società autografata dai tanti campioni campani.

Il ricavato dell’asta di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi, sarà devoluto all’associazione Gigi Ghirotti Onlus per la terapia del dolore con assistenza ai malati terminali in hospice e a domicilio.

Asta aperta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport