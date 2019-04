Savona. Si è concluso questa mattina, con la discussione della perizia disposta dal gip Fiorenza Giorgi, l’incidente probatorio relativo al procedimento per disastro ferroviario, frana e crollo colposo relativo al deragliamento del treno Intercity 660 Milano-Ventimiglia a Capo Rollo di Andora, avvenuto il 17 gennaio del 2014, che era stato causato da una frana.

A confrontarsi coi periti in aula sono stati i consulenti della difesa e quelli del pubblico ministero Giovanni Battista Ferro che, ovviamente, hanno esposto tesi diametralmente opposte sulle cause del disastro. Secondo i primi a causare la frana, un evento improvviso e non prevedibile, sono state le precipitazioni intense dei giorni precedenti che hanno “caricato” le falde acquifere sotto il versante poi interessato dal cedimento. Per questo – dal punto di vista degli esperti nominati dalle persone indagate – la presenza del terrazzo (adibito a parcheggio) non avrebbe influito sulla frana che si sarebbe verificata comunque.

Ricostruzione contestata dai consulenti del pm che sono convinti che la presenza del manufatto (costruito in maniera difforme al progetto iniziale) sia stata centrale nel determinare la frana che avrebbe potuto provocare un disastro di proporzioni devastanti. Tesi che, di fatto, è stata rafforzata dalle conclusioni della perizia voluta dal giudice secondo cui la presenza del terrazzo ha avuto un ruolo determinante nella frana (pur riconoscendo che le piogge abbondanti dei giorni precedenti all’evento siano state una concausa). Inoltre, i periti hanno rilevato che la presenza di un muro di contenimento a protezione della sede ferroviaria non avrebbe evitato la frana, ma avrebbe attenuato gli effetti dello smottamento.

Al termine dell’incidente probatorio, il giudice Giorgi ha fissato la prossima udienza per giugno. In quella data le cinque persone per cui è stato chiesto dal pm il rinvio a giudizio – ovvero i proprietari della struttura Giulia Di Troia e il marito Raffaele De Carlo, entrambi milanesi, il costruttore Damiano Bonomi, il tecnico bergamasco Giovanni Bosi, che aveva effettuato i controlli sulla stabilità, e Franco Dagnino, dirigente della Ferservizi spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa della gestione del patrimonio immobiliare – potranno anche chiedere un rito alternativo.

Il giorno della tragedia sfiorata (sul convoglio c’erano circa 200 passeggeri) sulla linea ferroviaria erano caduti oltre duemila metri cubi di terra e rocce proprio mentre transitava l’intercity che, per miracolo, era rimasto in bilico a picco sul mare. A causa dell’incidente, i collegamenti ferroviari in Liguria erano rimasti spezzati in due per alcuni mesi.

Per l’esito dell’udienza preliminare bisognerà quindi attendere l’esito della perizia tecnica che sarà richiesta dal gip. Nel frattempo, questa mattina, si sono registrate le costituzioni di parte civile da parte di Trenitalia e due proprietari di alloggi del condominio interessato dal crollo.