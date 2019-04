Decreto Crescita, Battelli (M5S): “A Varazze 90 mila euro per sviluppo sostenibile”

Varazze. “Grazie al decreto Crescita parte un piano straordinario per rilanciare la spesa per investimenti dei Comuni e dare impulso alla crescita sostenibile. Abbiamo stanziato 500 milioni a favore dei nostri territori per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile”.

Lo ha annunciato il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, rappresentante savonese del Movimento 5 Stelle.

“Alla nostra Varazze andranno 90.000 euro, una cifra consistente che si va ad aggiungere ai 100.000 euro già destinati e da spendere per mettere in sicurezza opere come strade, scuole, edifici pubblici, patrimonio culturale”.

“Stanziamenti che testimoniano l’importanza che questo esecutivo, e questa maggioranza, danno ai nostri comuni e che confermano l’impegno che il M5S aveva preso con gli elettori: quando saremo al governo troveremo il modo per destinare soldi ai nostri territori. Detto fatto: con il Governo del cambiamento il Paese torna ad investire nella crescita sostenibile” conclude Battelli.