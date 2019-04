Deceduta in un motel di Casei Gerola: fissati i funerali della 25enne savonese Orsetta Grandis

Sassello. Sono stati fissati i funerali della della 25enne savonese Orsetta Grandis, fisioterapista figlia del noto chirurgo della mano Carlo Grandis.

La ragazza è deceduta mentre si trovata in vacanza insieme al fidanzato in un motel di Casei Gerola (PV). Le esequie saranno celebrate domani (sabato 27 aprile), alle 11, nella chiesa Santissima Trinità di Sassello.

La tragedia è avvenuta lo scorso 22 aprile, alle 3. E’ stato il fidanzato a lanciare l’allarme dopo aver visto la giovane sentirsi male. Immediato l’intervento dei medici che, però, non sono riusciti a salvarla.

La Procura di Pavia ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane per chiarire le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile (anche a seguito di indagini dalle quali non sarebbero emerse anomalie) sembra ricondurre ad un malore improvviso.