Pietra Ligure. Ne ha parlato chiaramente durante la grande festa in piazza San Nicolò per la presentazione della squadra: cura e manutenzione del territorio saranno al centro del programma elettorale e dell’azione amministrativa. Così il candidato sindaco a Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, in campo con lista “Pietra Sempre” per tentare il terzo mandato da primo cittadino pietrese, parla dei punti programmatici in vista del voto del 26 maggio: concretezza, esperienza e affidabilità sono i messaggi lanciati da De Vincenzi e dalla sua squadra per le prossime elezioni comunali.

“Indubbiamente una forte attenzione per il verde pubblico e l’ambiente (riprendendo il trend di crescita della raccolta differenziata ai tempi in cui ero sindaco, ad esempio), ma anche pulizia, decoro e arredo urbano: punti della nostra piattaforma programmatica che porteremo avanti con decisione se i cittadini ci daranno fiducia per governare Pietra Ligure” aggiunge Luigi De Vincenzi.

E poi il capitolo delle opere pubbliche, sul quale il candidato sindaco pietrese afferma: “Non sono uno di quelli da elenco della spesa… Se sarò sindaco vedremo le possibilità economico-finanziarie e agiremo secondo le priorità per il paese, con un piano concreto e realizzabile”.

E proprio tra le priorità indicate dal candidato sindaco a Pietra Ligure sicuramente l’iter e la realizzazione del ponte sul Maremola: “Sicuramente quest’opera, ma penso anche al progetto sul Santa Corona, così come l’area dei cantieri navali. Tuttavia servirà una programmazione che tenga conto anche di altri interventi minori da apportare al territorio pietrese” conclude De Vincenzi.