Danni da maltempo, in arrivo 29 milioni di euro per le aziende. Vaccarezza: “Stanziamenti a tempo di record, Regione c’è”

Regione. “Il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato proprio in questi giorni il decreto per l’erogazione dei primi 29 milioni di euro alle aziende liguri che hanno subito danni in occasione dell’ondata di maltempo e dalle mareggiate degli scorsi mesi di ottobre e novembre”. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che sottolinea come si tratti di “uno stanziamento a tempo di record: mai era capitato che a distanza di così pochi mesi arrivassero i primi denari alle Camere di Commercio e di conseguenza nelle tasche delle nostre aziende”.

Sono quasi 100 i milioni di euro stanziati per i rimborsi alle aziende: “Queste risorse coprono il 75 per cento dei costi dei danni subiti. Anche questo è un piccolo grande record. Grazie all’impegno del nostro governatore, la Regione Liguria ha ottenuto una prima tranches da 205 milioni di euro (dei quali 100 per i privati e 105 circa per il pubblico); altri 100 arriveranno nel 2020 e altri 100 l’anno successivo. Sono in tutto 400 milioni di euro che collocano la Liguria al secondo posto dopo il Veneto per gli stanziamenti ricevuti. Viste le dimensioni della nostra regione, è facile immaginare quale sia stato il risultato”.

Si tratta del primo stanziamento destinato alle aziende, che sarà seguito da un secondo per un totale di 100 milioni di euro: “Tutte le aziende liguri che hanno presentato istanza di rimborso riceveranno minimo il 75 per cento delle cifre richieste. Sia nei tempi che nella congruità una cosa eccezionale rispetto a ciò a cui siamo abituati”, sottolinea ancora Vaccarezza.

Tra i beneficiari dei fondi c’è anche Alassio, che ha ricevuto due milioni e mezzo di euro nella prima tranches di stanziamenti: “Quesit fondi vanno a coprire le somme urgenze che l’amministrazione ha dovuto affrontare, i lavori che sono già stati appaltati e che cominceranno entro settembre (come quelli su Passeggiata Ciccione). Il prossimo anno in Liguria arriveranno altri 100 milioni: l’impegno della Regione è investirli laddove c’è necessità. Se il Comune di Alassio, così come ha detto, ci farà pervenire i progetti di ripascimento e difesa strutturale, siamo pronti ad investire altri denari: una cifra importante, visto che si parla di quasi 5 milioni di euro. Investimenti necessari per fare in modo che ciò che è successo non si ripeta più”.