Albenga. Prosegue l’avventura internazionale dell’artista albenganese Serio Giusto, partito a piedi dall’Ungheria per raggiungere Albenga (dove arriverà ai primi di giugno) e “disegnare” così il sentiero di San Martino: un percorso che prevede una trentina di chilometri al giorno attraverso l’Europa.

Quest’oggi (venerdì 26 aprile), Giusto si è anche improvvisato “docente”, fornendo agli alunni di una scuola locale informazioni sul suo viaggio, su Albenga, i suoi prodotti e la sua storia. L’incontro è avvenuto ad Ajdovscina (vicino Lubiana) e, in un collegamento Skype, l’assessore Alberto Passino e il sindaco Giorgio Cangiano hanno portato i saluti della città di Albenga alla classe.

L’iniziativa di Giusto rientra nell’ambito del progetto “NewPilgrimAge” dedicato a San Martino per cui il comune di Albenga ha ottenuto un finanziamento europeo. Il percorso dell’artista è diventato un diario giornaliero, che viene pubblicato giorno per giorno online, con tanto di foto e video.

Il legame tra San Martino e la Riviera è fortissimo: ad Albenga il Santo soggiornò sull’Isola Gallinara e sono decine le chiese a lui dedicate in tutto l’albenganese. Al suo rientro sarà realizzata una mostra al Fortino Genovese di Piazza Europa e numerose iniziative con le scuole.

Da questa esperienza sarà realizzata una pubblicazione, una guida con il percorso e i consigli utili, soprattutto per quel che riguarda la parte italiana del suo viaggio. Sarà inoltre creata ad app e un QCode per far si che San Martino diventi uno dei protagonisti del turismo lento di Albenga.

Nel corso del viaggio, inoltre, come dimostrato oggi, Giusto è anche ambasciatore delle scuole albenganesi del primo ciclo di istruzione presso le istituzioni scolastiche che incontrerà in Ungheria, Slovenia, Croazia, nonché nel Veneto. Ha portato con sé un messaggio scritto proprio dagli alunni delle scuole albenganesi (leggi l’articolo).