Dalla Regione oltre 3 milioni di euro per il finanziamento degli assegni di ricerca

Regione. Nel giugno dell’anno scorso la giunta regionale aveva deliberato un invito a presentare progetti di intervento di alta formazione relativi al finanziamento di assegni di ricerca a valere sull’asse 3 “Istruzione e formazione” Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020″. La dotazione finanziaria dell’avviso pubblico prevedeva una somma complessiva pari a 4 milioni di euro, così ripartiti per linea di azione: per la Linea di azione 1 riguardante piani di ricerca standard 3 milioni di euro; per la Linea di azione 2 riguardante i piani di ricerca strategici un milione di euro.

L’avviso prevedeva inoltre che le risorse disponibili fossero attribuite separatamente per ciascuna Linea di azione e che le risorse eventualmente non utilizzate nell’ambito di una graduatoria potessero essere rese disponibili per lo scorrimento dell’altra graduatoria. Per quanto riguarda la Linea 2, esaminata preliminarmente, sono pervenute 12 candidature, per un ammontare di 633.780 euro di progetti approvati e ammessi a finanziamento. Pertanto si sono rese disponibili per la graduatoria relativa alla Linea 1 risorse non utilizzate pari a 366.220 euro, per un finanziamento pubblico complessivo di 3.366.220 euro da destinare ai progetti approvati e finanziati.

La realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sarà affidata ai relativi soggetti proponenti, dopo la stipula di un apposito atto di adesione secondo lo schema preparato dalla giunta della Regione Liguria.