Dal Piemonte alla Liguria: potenziato il servizio ferroviario, 8 nuovi collegamenti

Riviera. Dal giorno di Pasqua a domenica 1 settembre, Trenitalia Piemonte in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, potenzierà l’offerta con otto nuovi collegamenti tra Torino e la riviera ligure di ponente.

In particolare: i treni di andata partiranno da Torino Porta Nuova per Albenga alle 5.55, 6.10 e 7.50 con arrivo ad Albenga alle 8.40, alle 9.00 e alle 10.50 (fermate intermedie a Torino Lingotto, Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva, San Giuseppe Di Cairo, Savona, Finale Ligure Marina Pietra Ligure, Loano e Ceriale). Un ulteriore collegamento per Imperia è in programma alle 6.55 con arrivo alle 10.52.

I treni del ritorno partiranno da Albenga alle 15.48, 17.12 e 18.06 per rientrare a Torino Porta Nuova rispettivamente alle 18.50, 19:58 e 21:10. Il rientro da Imperia sarà alle 19.14 con arrivo nel capoluogo piemontese alle 22.50.

Inoltre, il 24 giugno, in occasione della festività di San Giovanni, sarà disponibile un’ulteriore coppia di treni da e per Albenga (andata da Torino Porta Nuova alle ore 6.55 con arrivo alle 9.50, ritorno alle ore 18.06 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 21.05). Questi collegamenti saranno operativi anche il sabato dal 15 giugno al 27 luglio.

Tutti i treni sono già consultabili e acquistabili sui sistemi di vendita di Trenitalia.