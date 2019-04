Pietra Ligure. Sabato scorso, in piazza Vittorio Emanuele, è stato donato all’amministrazione comunale di Pietra Ligure, rappresentata dal vice sindaco Daniela Frumento e dall’assessore allo Sport Daniele Rembado, un defibrillatore ad utilizzo della popolazione, frutto del ricavato del derby calcistico amarcord San Nicolò Calcio – Us Soccorso, che si è svolto lo scorso giugno presso lo stadio “De Vincenzi”, una partita che ha visto riunire in un clima di festa “vecchie glorie” delle due storiche squadre pietresi.

Grande soddisfazione espressa da Luca Perrone e Luca Robutti, ideatori della manifestazione: “Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato con il nostro derby revival”.

“Ogni anno la manifestazione è sempre più partecipata, grazie agli amici Luca Busacchetti e Paolo Scilinco, siamo riusciti ad estendere le leve degli ex giocatori coinvolti dal 1967 al al 1981”.

“Doveroso ringraziamento al Pietra Ligure Calcio e all’amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione dell’evento sportivo, ma soprattutto un immenso grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato con le loro donazioni. Diamo già appuntamento alla popolazione pietrese a sabato 22 giugno 2019 per la 3 edizione del derby amarcord” concludono.