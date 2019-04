Corsa su pista, le Allieve dell’Arcobaleno primeggiano nella fase interregionale

Savona. Sabato 6 aprile è andato in scena il campionato italiano di corsa su pista. La sede è Alessandria per questa fase interregionale che vede impegnate formazioni in rappresentanza di Piemonte, Emilia, Liguria, Lombardia, e Valle d’Aosta.

Aurora Bado non si fa intimorire dalla concorrenza, amministra con esperienza le proprie risorse e nei 20 minuti a disposizione copre la distanza di 5,456 chilometri. Vittoria sulla rappresentante del Cus Parma Elena Manini che termina 14 metri distante dall’imperiese, confermatasi una volta di più in questo inizio di stagione 2019 in grande spolvero.

L’importante contributo dato altresì da Marina Marchi (settima con 4,739 km) e Federica Marelli (decima con 4,649 km) porta l’Atletica Arcobaleno Savona al vertice della classifica Allieve, consentendo al presidente Santino Berrino di complimentarsi per un nuovo successo di squadra abbinato alla vittoria individuale.