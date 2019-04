Coppa Italia 1^ Categoria, Pontelungo-Caperanese: la cronaca diretta

Genova. Va questa sera in scena la finale della Coppa Liguria 1^ Categoria. Gara secca. A contendersi il trofeo Pontelungo e Caperanese.

Gli albenganesi hanno eliminato in semifinale la Campese (and. 2-0, rit. 3-0) e sono terzi nel girone A. I chiavaresi si sono invece qualificati ribaltando il risultato contro l’Anpi Casassa (and. 3-1, rit. 0-4) e occupano lau quarta posizione nel girone C. Fischio d’inizio ore 20.45, al San Carlo di Voltri.

Tabellino:

Pontelungo-Caperanese 1-1 (44′ Caneva – 31′ “Rig” Picasso)

Pontelungo: Mirko Ferrari, Michael Ferrari, Enrico, Prudente, Alizeri, Canetto, Caneva, Badoino, Tucci, Dushi, Giampà

A disp.: Serventi, Bonadonna, Paradisi, Ancona, Tesoro, Interguglielmi, Andreis, Jesia, Montina. All. Zanardini

Caperanese: Perazzo, Spalletta, Mangini, Sambuceti, Rolandelli, A. Cogozzo, Traversaro, Assalino, Levaggi, Picasso, Loero

A disp.: Gaccioli, Y. Cogozzo, Cuzzilla, Perucchio, Tarozzi, Delle Donne, Sanguineti, Musico, Cacciapuoti. All. Muzio

Arbitro: Rinaldi (Novi Ligure)

Note: Serata tersa. All’11’ espulso Rolandelli (C) per gioco pericoloso. Spettatori 80 circa.

Cronaca diretta:

L’inizio della partita slitta di un quarto d’ora circa. Fischio d’inizio ore 21.00

11′ Caperanese in dieci uomini. Espulso Rolandelli per fallo a gioco pericoloso.

30′ Rigore per la Caperanese. Fallo commesso ai danni di Levaggi.

31′ Gol Caperanese! Dagli undici metri Picasso trasforma.

44′ Gol Pontelungo! Caneva gira in spaccata nel cuore dell’area un cross dalla fascia destra. 1-1.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Pontelungo-Caperanese 1-1.