Convenzione tra Liguria e Marche per l’utilizzo del sistema informativo agricolo regionale marchigiano

Regione. È stato approvato dalla giunta della Regione lo schema di convenzione da stipulare con la Regione Marche per il riuso del Sistema Informativo Agricolo Regionale (Siar Marche) per la gestione delle Misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Tutti i bandi del Psr prevedono che le istanze per ottenere i finanziamenti siano presentate obbligatoriamente in formato elettronico tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), ma attualmente permangono alcune problematiche che impediscono al software Sian di essere pienamente operativo. Per questo motivo, al fine della corretta e tempestiva gestione informatizzata dei bandi del Psr la Regione Liguria ha deciso di avvalersi delle funzionalità informatiche del Siar della Regione Marche, nell’ambito dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

A titolo di contributo per l’esecuzione delle attività riportate nella convenzione, la Regione Liguria riconoscerà alla Regione Marche la somma di 58 mila euro, calcolata sulla base della proposta tecnico-economica per le opere di supporto, personalizzazione gestione, redatta e calcolata in funzione dei carichi di lavoro attesi per ogni specifico procedimento di interesse e sulla base dei costi di norma sostenuti per acquisire analoghi servizi di sviluppo e manutenzione e per abilitare presso altre Amministrazioni le medesime funzionalità Siar.

La convenzione avrà una durata fino al 31 dicembre 2019 e sarà eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti.