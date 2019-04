Controllo malattie, convenzione tra Regione e dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio

Regione. È stata approvata dalla Giunta regionale la Convenzione tra Regione Liguria e Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio – ASL Roma 1 per la realizzazione del progetto, proposto dalla Regione Lazio e approvato dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), dal titolo “Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS)”.

Per l’attuazione delle varie attività scientifiche, amministrative e finanziarie, in accordo tra Regione Lazio e Ministero della Salute, sono state individuate ventuno unità operative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi riportati nel piano esecutivo: la Regione Liguria è stata individuata come Unita Operativa 13 (UO13).

“Le risorse finanziarie disponibili per il progetto ammontano complessivamente a quattrocentocinquantamila euro, duemila dei quali saranno trasferiti alla nostra Regione per lo svolgimento del programma di propria competenza. La realizzazione del progetto dovrà essere portata a termine entro il 10 marzo 2021, fatti salvi eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute” spiega Angelo Vaccarezza, capo gruppo di Forza Italia in consiglio regionale.