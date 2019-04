Controlli sulle strade a Savona e Albisola, una denuncia e due sanzioni amministrative

Savona/Albisola. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due sanzioni amministrative: è il bilancio dell’azione di controllo messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Savona nella nottata, con posti di blocco tra la città della Torretta e Albisola Superiore.

Nell’ambito dei controlli i militari hanno denunciato un uomo di 49 anni, sorpreso alla guida della sua auto in via alla Pace ad Albisola con un tasso alcolemico di molto superiore al limite consentito: per lui, oltre alla denuncia penale, è scattato il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo.

A Savona, invece, sono state elevate due sanzioni amministrative: in un caso i carabinieri sono dovuti intervenire in via Mentana a seguito di un incidente stradale.

Una ragazza neo patentata, infatti, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro due auto in sosta, una Fiat 500 ed una Fiat 600: dall’alcol test è emerso che la giovane alla guida aveva un tasso alcolemico di poco superiore al limite, per lei è scattato quindi il ritiro della patente.