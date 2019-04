Consiglio, approvate le modifiche alle disposizioni collegate alla Legge di Stabilità 2019

Regione. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge “Modifiche alla legge regionale numero 29 del 27 dicembre 2018 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento prende atto di alcuni rilievi formulati dal Governo in sede di impugnazione delle Disposizioni collegate alla legge di stabilità e fa riferimento a settori diversi.

Fra le novità introdotte, il provvedimento stabilisce che possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti provenienti da fuori regione iscritti ai corsi attivati a Genova dall’Università degli Studi, alle istituzioni per l’alta formazione artistica musicale e coreutica e agli istituti tecnici superiori con sede in Liguria e in regola con il corso di studi frequentato.

Un’altra modifica stabilisce che dal primo maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego al 30 aprile 2019 e prevede le conseguenti disposizioni contrattuali e le modifiche conseguenti relative, fra l’altro, alla riorganizzazione della pianta organica regionale.

Approvato, fra gli altri, un emendamento della giunta che prevede che Arpal possa partecipare alla fondazione Cima.

Il presidente della giunta, con delega al bilancio, Giovanni Toti ha illustrato il provvedimento segnalando “che recepisce alcune cose concordate rispetto a quanto contenuto nel collegato alla Legge di stabilità regionale, il documento recepisce – ha aggiunto- alcune interlocuzioni con gli uffici governativi circa la legittimità costituzionale”.

Sono state riviste alcune misure sulle concessioni demaniali, superate dal decreto del ministro Centinaio che nella normativa di tutela prevede condizioni di miglior favore per i concessionari: “Viene data concreta attuazione – ha spiegato il presidente – al previsto passaggio alla Regione delle attività gestionali in materia di servizi di politiche attive del lavoro. Viene così recepito quanto viene stabilito dalla normativa nazionale e ci apprestiamo, ovviamente, ad applicare quanto si definisce in quella norma, compresi gli investimenti che riguardano i centri per l’impiego”.

Fra le altre misure segnalate Toti ha sottolineato una serie di modifiche sugli alloggi turistici e sulle loro classificazioni: “Per evitare difficoltà applicative della legge, viene modificata l’applicazione della sanzione in solido, applicandola esclusivamente nei confronti dei titolari e dei locatari e non degli intermediari, dal momento che – ha spiegato – la maggior parte di questi alloggi vengono affittati attraverso siti la cui localizzazione, residenza fiscale e titolarità spesso sono in stati esteri molto lontani, la cui legislazione è molto diversa e molto poco permeabile alla nostra. Ai Comuni incaricati di riscuotere la sanzione costa di più rintracciare il correo rispetto al titolare che, invece, è rintracciabile e aggredibile nei suoi beni essendo titolare della casa locata in modo amministrativamente non corretto”.

Sergio Rossetti (Pd) ha chiesto chiarimenti rispetto ad alcuni emendamenti presentati dalla giunta e ha rilevato ritardi nelle politiche attive del lavoro. Rossetti ha annunciato voto favorevole per “senso di responsabilità ma con grande riserbo sulle politiche attive del lavoro” contestando la procedura con cui è stato proposto il provvedimento. Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha avanzato altre contestazioni suo codice identificativo delle strutture ricettive rilevando che, secondo il provvedimento della giunta, “le piattaforme multimediali non saranno sanzionate in caso di inadempienza ma solo i proprietari delle case vacanza”.

Juri Michelucci (Pd) é intervenuto sull’articolo 2 contestando il metodo con cui sono state modificate alcune norme relative anche ai consorzi di bonifica integrale. Giovanni Lunardon (Pd), nel merito di alcune misure assunte nel provvedimento, ha rilevato che “è franato il disegno originario di Alfa che avrebbe dovuto tenere insieme politiche attive del lavoro, il diritto allo studio e la formazione”. Alice Salvatore (Mov5Stelle) è intervenuta definendo “criptico” l’emendamento presentato in aula che abroga il turn over del 50 per cento per il personale di Arpal: da un successivo approfondimento Salvatore ha accertato che la modifica prende atto delle nuove disposizioni del governo che alzano al 100 per cento il turn over del personale. E, a quel punto, si è dichiarata favorevole.

Andrea Melis (Mov5Stelle) è intervenuto esprimendo perplessità sull’emendamento della giunta relativo alle partecipazioni di Arpal ad altri organismi, ritenendo che si presti a diverse interpretazioni e che vada specificato meglio. Luca Garibaldi (Pd) è intervenuto sullo stesso emendamento e ha chiesto che nella modifica si faccia riferimento specifico alla Fondazione Cima. L’assessore al turismo e la lavoro Gianni Berrino ha replicato a Fabio Tosi e Sergio Rossetti. L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha accolto le richieste dei consiglieri di inserire Cima fra gli organismi a cui Arpal possa partecipare alla fondazione Cima.

I membri del gruppo Pd: “Abbiamo votato a favore del collegato al bilancio presentato dalla giunta soltanto perché conteneva la norma, che condividiamo, sul passaggio dei lavoratori dei centri per l’impiego alla Regione. Una decisione che inquadra le figure professionali presenti nei centri per l’impiego nell’organico della Regione e che quindi non poteva vederci contrari, anche se, in questo modo, la giunta certifica il fallimento di Alfa”.

“Secondo gli indirizzi iniziali dati dall’attuale maggioranza, infatti, Alfa doveva essere il grande contenitore della formazione, delle politiche attive del lavoro e del diritto allo studio. Questo disegno è franato miseramente per evidente incapacità a gestirlo e nel giro di pochi mesi Alfa prima ha perso il diritto allo studio, confluito in Aliseo, e ora perde i centri per l’impiego. Una clamorosa marcia indietro rispetto ai propositi annunciati in pompa magna dalla giunta. Il tanto predicato processo di integrazione tra politiche formative e politiche attive del lavo dichiarate dagli assessori Cavo e Berrino si infrange nell’incapacità di governare processi complessi da parte della giunta Toti”.

“Ovviamente, visti i nuovi carichi di lavoro che graveranno sui centri per l’impiego, abbiamo chiesto all’assessore Berrino di fornire garanzie sia sul completo assorbimento della graduatoria del bando di assunzione a tempo determinato con la garanzia delle risorse perché tali contratti siano prorogati per altri due anni, sia sul via libera, il prima possibile, al bando per il tempo interminato. Il difficile mercato del lavoro in Liguria e i nuovi compiti derivanti dal reddito di cittadinanza richiedono un organico non solo stabile, ma ben più ampio di quello attuale”.