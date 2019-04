Confronto elettorale ad Albenga, lunedì mattina il via alla prenotazione dei posti

Albenga. Gero Calleri (centro destra), Diego Distilo (liste civiche), Fausto Icardo (M5s), Riccardo Tomatis (centro sinistra).

Saranno loro i protagonisti del confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Albenga organizzato da IVG.it per lunedì 29 aprile alle 21 presso il Teatro Ambra.

Durante la serata i quattro aspiranti primi cittadini si confronteranno rispondendo a turno alle domande elaborate dalla redazione del nostro giornale. In questo modo gli albenganesi potranno iniziare a farsi un’idea concreta di quelle che sono le proposte e le iniziative dei candidati per il futuro della città in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Ovviamente non mancherà il “dialogo diretto” grazie alle domande incrociate che i candidati potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e (perché no) mettersi in difficoltà reciprocamente.

I candidati saranno messi alla prova anche dalle “domande social” che potranno essere inviate dagli utenti tramite Whatsapp e gli altri social-network.

Per agevolare la partecipazione dei nostri lettori, abbiamo reso disponibile un comodo sistema di prenotazione che permetterà a tutti di poter riservare per sé uno dei posti a sedere disponibili. Per avere la certezza di poter seguire comodamente seduti la serata politicamente “più calda” dell’anno è sufficiente compilare il form qui sotto il modulo in ogni sua parte. Le prenotazioni saranno attive a partire dalle ore 11 di lunedi mattina (15 aprile).