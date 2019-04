Confronto elettorale a Finale Ligure, mercoledì mattina via alla prenotazione dei posti

Finale Ligure. Pier Paolo Cervone (lista civica), Tiziana Cileto (Per Finale), Ugo Frascherelli (Pd e liste civiche), Massimo Gualberti (centrodestra) e Maria Gabriella Tripepi (Finale Ligure Viva). Saranno loro (elencati in rigoroso ordine alfabetico) i protagonisti del confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Finale Ligure organizzato da IVG.it per giovedì 2 maggio alle 21 presso l’Auditorium Santa Caterina.

Durante la serata i cinque aspiranti primi cittadini si confronteranno rispondendo a turno alle domande elaborate dalla redazione del nostro giornale. In questo modo i finalesi potranno iniziare a farsi un’idea concreta di quelle che sono le proposte e le iniziative dei candidati per il futuro della città in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Ovviamente non mancherà il “dialogo diretto” grazie alle domande incrociate che i candidati potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e (perché no) mettersi in difficoltà reciprocamente. I candidati saranno messi alla prova anche dalle “domande social” che potranno essere inviate dagli utenti tramite Whatsapp e gli altri social-network.

Per agevolare la partecipazione dei nostri lettori, abbiamo reso disponibile un comodo sistema di prenotazione che permetterà a tutti di poter riservare per sé uno dei posti disponibili, a sedere o in piedi. Per avere la certezza di poter seguire dal vivo la serata politicamente “più calda” dell’anno è sufficiente compilare un form indicando nome, cognome e indirizzo mail. Le prenotazioni saranno attive a partire dalle ore 11 di mercoledì mattina (17 aprile) cliccando su questo link, utilizzabile sia da computer fisso che da smartphone.

Sarà consentita la prenotazione di massimo due biglietti per ogni indirizzo mail inserito. Saranno cancellati tutti gli ordini multipli provenienti dalla stessa mail e/o che non contengono le informazioni sui partecipanti. Le prenotazioni avranno valore sino alle 20.45 perciò vi invitiamo a raggiungere l’Auditorium il prima possibile.

Chi non riuscisse ad essere fisicamente presente alla serata non disperi: l‘intero dibattito, infatti, sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook di IVG.it e sarà dunque visibile anche “in remoto”.

L’iniziativa di IVG.it avrà anche una finalità benefica: la nostra redazione, infatti, ha invitato le sezioni locali di Croce Bianca e Croce Verde ad essere presenti con un proprio “stand” presso il quale sarà possibile effettuare donazioni e conoscere meglio l’attività delle pubbliche assistenze, che come tutte le associazioni simili “vivono” grazie alla generosità dei propri volontari e dei cittadini.