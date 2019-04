Savona. Con la diciottesima giornata si è chiuso il girone A della Serie D femminile di pallavolo. Giornata di verdetti in classifica, quindi, con gli accessi ai playoff e le speranze di salvezza. Molto era già deciso, ma non sono mancati i risultati a sorpresa.

A vincere il girone e conquistare la Serie C è stato il Celle Varazze volley. Già la vittoria dello scorso turno aveva consegnato il primo posto matematico al team di Lamballi e Levratto. In questa giornata le biancoblù hanno conquistato i tre punti superando in tre set la Bordivolley Trucchi Efisio, terzultima del girone. Adesso possono davvero festeggiare.

Seconda piazza alla Nuova lega pallavolo Sanremo. Le sanremesi hanno pagato lo scotto del mancato primo posto e tirato i remi in barca in attesa dei playoff. Sabato sera a vincere è stato Campomorone. Gara equilibrata e combattuta, con molti set decisi per una manciata di punti. Il tie break ha poi assegnato i due punti alle padrone di casa.

Conquista la terza piazza e l’ultimo pass playoff l’Albisola pallavolo. Favorita già dalla classifica, la squadra di capitan Macciò vince in casa contro la Kia Autoaurelia, impedendole il sorpasso, e allunga su Campomorone. La strada per la Serie C passa ora dalle sfide incrociate con il girone B.

A chiudere la classifica, con nove punti, è la Arredamenti Anfossi. Il team di Diano Castello ha vinto per 3-0 la sfida contro la Nsc Assicurazioni Generali, ma la classifica non è cambiata. Nessun peso reale in classifica anche per la gara di Finale Ligure. La padrone di casa hanno vinto in tre set la sfida con Cogoleto, chiudendo in positivo la stagione.

La Serie D vivrà ora playoff e playout. Le squadre del Ponente, però, dovranno attendere la conclusione del girone B per conoscere le loro rivali. Poi le sfide decisive.