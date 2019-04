Finale Ligure. Il diluvio e l’allerta meteo non ha scoraggiato i finalesi che ieri sera sono andati alla presentazione della lista civica “Finale Ligure – Cervone Sindaco”. Certo non la sala non era piena in altre occasioni, ma le condizioni meteo erano davvero avverse.

Pier Paolo Cervone ha distribuito il libro del programma elettorale a tutti i presenti e, dopo aver presentato i componenti della sua lista, ha spiegato alcuni dei punti salienti del suo programma: dal sociale alla sicurezza, dai parcheggi al futuro delle aree Piaggio e Ghigliazza, dal turismo al commercio fino alla ordinaria manutenzione.

“Questo è il nostro primo atto ufficiale – ha detto – siamo civici al 100% e senza partiti alle spalle. Siamo persone che vogliono il bene di Finale per risolvere i problemi che la giunta Frascherelli non è stata in grado di aggiustare”.

Cervone, che ha già ricoperto per due mandati la carica di primo cittadino di Finale tra il 1995 e il 2004, traccia un bilancio negativo dell’amministrazione uscente: “E’ mancata totalmente un’idea di sviluppo della città, sono stati fatti alcuni lavori ma in maniera disordinata e non strutturata. Non sono state date risposte su parcheggi e su tanti altri problemi che non hanno trovato soluzione in questi cinque anni”.

Cervone, giornalista e scrittore, non rinnega la sua provenienza politica: “Non so dove peschiamo i voti, ma l’importante che la pesca sia abbondante. Non rinnego di aver fatto il sindaco per una giunta di centrosinistra e sono rimasto di centrosinistra, ma la nuova formazione non risponde a nessun partito e mi auguro che questo sia apprezzato dagli elettori finalesi”.