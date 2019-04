Ceriale. Un 25 Aprile dedicato alla leva 2006. Ieri, a Ceriale, si è svolto il 2° Memorial Simone Canetto, torneo giovanile dedicato al compianto capitano biancoblù scomparso in un tragico incidente stradale.

Dieci le squadre che sono scese in campo provenienti non solo dalla Liguria, ma anche da Piemonte e Lombardia. Per il secondo anno consecutivo, nella finalissima si sono sfidate per il primo posto il Ceriale Progetto Calcio e la Praese 1945 ed a spuntarla sono stati proprio i genovesi imponendosi 1-0 con una rete realizzata durante il primo tempo. Il rigore sbagliato dai ragazzi di mister Stella nella ripresa ha fatto sfumare ogni possibilità di vittoria per i cerialesi.

La classifica finale del torneo: 1° Praese, 2° Ceriale, 3° Centallo, 4° Camporosso, 5° Union Calcio Basso Pavese, 6° Genoa, 7° Don Bosco Vallecrosia, 8° Olmo, 9° Settimo Milanese, 10° Atletico Volpiano Mappano.

Particolarmente toccante la cerimonia di premiazione durante la quale Caterina Sciglitano, segretario societario, ha ricordato con profondo affetto Simone. Presenti anche il papà, il fratello Matteo e tutti gli amici che hanno consegnato i riconoscimenti ai top 9 del torneo.

I calciatori premiati sono stati Alessio Luciano (Olmo), Tommaso Salvaterra (Don Bosco), Mattia Di Fino (Ceriale), Ettore Giraudo (Centallo), Omar Gomeni (Atletico Volpiano), Umberto Dacrema (Basso Pavese), Bradyn Cortez (Praese), Leali Nicolò (Settimo Milanese), Jordy Kotchap (Camporosso).

Il premio come miglior giocatore del torneo è stato consegnato ad una vecchia conoscenza del Ceriale Progetto Calcio, Francesco Berta, ora in forze al Genoa; è stato insignito di questo riconoscimento dal responsabile del settore giovanile Roberto Ferraro.

“Anche in questa occasione – dichiarano i dirigenti del Ceriale Progetto Calcio – vogliamo ringraziare i presenti, le società, i ragazzi e le loro famiglie che, numerosissime, hanno affollato le tribune. Ma soprattutto i genitori e il fratello di Simone Canetto e i suoi amici che hanno voluto essere presenti agli incontri indossando una maglietta in suo ricordo: ‘Lassù li fai impazzire tutti!'”.