Ceriale. Due pullman, di proprietà di una società di Voghera, sono stati fermati dalla polizia stradale in quanto privi di revisione e delle licenze comunitarie per il trasporto passeggeri: inoltre erano sprovvisti persino di assicurazione, con i tagliandi trovati dagli agenti che sono risultati falsificati.

I due mezzi erano partiti da Montecarlo e stavano rientrando nella località lombarda: il controllo è scattato ieri sera alle 22:00 nell’area di servizio di Ceriale sud.

A bordo dei due pullman 100 passeggeri.

I due bus sono stati sequestrati dalla polizia stradale e a seguito della falsificazione dei tagliandi assicurativi è arrivata anche una denuncia penale, a carico di G.P., 56 anni. Ammonta a 10 mila euro il cumulo di sanzioni per la ditta di autotrasporto. Infine l’autista di uno dei bus è risultato assunto non in regola.

I passeggeri hanno proseguito a bordo di un taxi e pullmini per poter raggiungere la destinazione.