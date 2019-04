Ceriale, riapre la Biblioteca comunale dopo l’intervento di restyling e manutenzione

Ceriale. Dopo un periodo di chiusura iniziato lo scorso 12 marzo, da ieri è tornata regolarmente aperta la Biblioteca comunale “Agostino Sasso” di Ceriale. Nella sede di via Romana 36 sono stati resi necessari alcuni lavori di restyling e manutenzione, con l’obiettivo di ridare al pubblico una struttura ancora più bella, completa ed efficiente.

Nell’ambito dell’intervento sono stati sostituiti i vecchi scaffali della sala lettura. Il completamento definitivo dell’arredo sarà compiuto entro l’anno.

Gli orari della Biblioteca restano invariati ed è in itinere il calendario di iniziative e manifestazioni culturali che da sempre contraddistinguono la sede cerialese, senza contare i progetti e le collaborazioni con le scuole e altri istituti.

L’iscrizione al servizio di prestito è aperta a tutti senza alcun limite d’età o residenza. La consultazione del catalogo della Biblioteca è libera e gratuita, come la consultazione e la lettura in sede della vasta documentazione sulla storia cerialese.

Oltre alla serie di volumi custoditi, fiore all’occhiello rimane l’archivio fotografico storico, con le numerose fotografie storiche donate dalle famiglie cerialesi e raccolte dall’associazione “OK Ceriale”. Questo archivio è stato creato con l’intento di tramandare e custodire la memoria di oltre cento anni di storia e costume del territorio cerialese.

“Siamo felici di poter annunciare la riapertura al pubblico della nostra biblioteca, da sempre punto di rifermento culturale per il nostro territorio” affermano congiuntamente il sindaco Luigi Romano e la responsabile della Biblioteca Elisabetta Saturno.

“Era indispensabile procedere ad un intervento di restyling della sede, per migliorare il servizio all’utenza e rendere la Biblioteca pronta per nuove iniziative e progetti culturali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione del calendario di eventi e manifestazioni da parte dell’amministrazione comunale” concludono.