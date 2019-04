Ceriale. Un operaio ucraino, iniziali A.H., del 1968, domiciliato ad Albenga, è stato arrestato questa mattina ad Albenga in via Mameli dalla polizia locale di Ceriale in collaborazione con i colleghi ingauni.

L’arresto è maturato a seguito di una intensa attività investigativa che durava da mesi, anche attraverso pedinamenti e altri accertamenti. Il soggetto arrestato era in possesso di documenti falsi, in particolare una carta di identità rilasciata dal comune di Albenga, una patente polacca e una carta di identità polacca.

L’uomo era monitorato da tempo in quanto conduceva un veicolo oggetto di numerosi controlli da parte della polizia locale di Ceriale ed Albenga. Proprio dai controlli effettuati è nata l’indagine che ha portato all’arresto di oggi, con la scoperta dei falsi documenti.

A suo carico sono stati contestati dagli agenti cerialesi altri reati: l’utilizzo di un veicolo posto sotto sequestro l’induzione in errore a pubblici ufficiali, nella fattispecie alla motorizzazione civile, per l’intestazione di un veicolo e per una registrazione di una società presso la Camera di Commercio. Stando ai riscontri investigativi da parte della polizia locale, le condotte illecite da parte del cittadino ucraino andavano avanti da tempo.

L’arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza della polizia locale cerialese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Domattina sarà processato per direttissima presso il Tribunale di Savona.