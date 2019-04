Celle, via libera dalla Conferenza dei servizi al restyling delle aree dell’ex stabilimento Olmo

Celle Ligure. Questa mattina si è svolta la Conferenza dei Servizi deliberante sul Piano Urbanistico Operativo relativo all’area Olmo, che si è chiusa con parere unanime favorevole. L’annuncio via Facebook da parte del sindaco Renato Zunino, che ha seguito in questi anni di amministrazione l’iter progettuale sul restyling urbanistico.

“E’ un passo decisivo per la riqualificazione dell’area” ha detto.

Ecco quanto previsto: mantenimento della attività sia commerciale sia di assemblaggio della Olmo e di un piccolo museo sulla bicicletta; parziale presenza di residenziale; area commerciale per un negozio di vicinato; 600 metri quadrati dati al Comune non a scomputo per attività che verranno decise dalla prossima amministrazione; sistemazione a scomputo oneri di piazza della stazione.

“E’ un ultimo tassello che chiude finalmente il processo iniziato da anni sulle aree di trasformazione urbanistiche” ha concluso il primo cittadino cellese, ormai in scadenza di mandato.

Il progetto era stato approvato da giunta e Consiglio comunale nell’ambito del nuovo Puc cellese, con il via libera da parte della Regione Liguria.