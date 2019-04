Celle, termine lavori di messa in sicurezza del rio Santa Brigida: giovedì riapertura della viabilità

Celle Ligure. “Ci siamo,tempo permettendo, giovedi pomeriggio, essendo terminati i lavori di messsa in sicurezza del rio Santa Brigida riapriremo la via al traffico sia pedonale che automobilisto, con la circolazione viaria che tornerà quindi regolare”.

L’annuncio questa mattina da parte del sindaco Renato Zunino.

I lavori di messa in sicurezza aveva determinato la chiusura del passaggio pedonale lungo l’edificio della Olmo, con qualche polemica.

“Ci sono stati sicuramente dei disagi, ma era indispensabile mettere in sicurezza un rio che viene considerato uno dei più a rischio della Liguria ed infatti avevamo avuto in merito un finanziamento regionale per portare avanti e completare l’intervento”.

“La transabilità pedonale e veicolare era un pericolo concreto, da qui la necessità di chiudere il transito viario. Ora giovedì, prima del weekend pasquale, tutto tornerà regolare” conclude il primo cittadino cellese.