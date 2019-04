Celle, gli studenti delle media inaugurano inaugurano un nuovo sentiero

Celle Ligure. A Celle Ligure mercoledì mattina si cammina. Settanta studenti della locale scuola media, alle 9,30, accompagnati da Guide Naturalistiche inaugureranno il sentiero di collegamento tra Sentiero Liguria e Celle Ligure centro (nell’ambito del Progetto INTENSE – Itinerari Turistici Sostenibili – Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020).

L’itinerario parte dalla frazione di Sanda, in prossimità della Chiesa di San Giorgio e va in direzione di Albisola. Poco prima di Torre Bergalla si scende verso Cassisi per arrivare quindi nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria. Circa 3 chilometri e mezzo facilmente percorribili anche perché privi di salite.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti. Per il rientro su Sanda è possibile utilizzare il bus di linea TPL con partenza alle ore 13.05 dalla fermata di via Colla.

“Questo intervento è stato realizzato grazie al contributo della Regione Liguria, nell’ambito del Progetto INTENSE – Itinerari Turistici Sostenibili – Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020” spiegano dal Comune cellese.