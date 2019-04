Casa dolce casa

Cari curiosi,

Siete pronti per qualche giorno di vacanza?

Io non vedo l’ora e, tra tutti gli impegni che cerco di incastrare in questi giorni, non vedo l’ora di godermi relax e, soprattutto, grandi maratone di serie tv.

Una serie che appassiona è come un libro che ti coinvolge e di cui centellini il tempo della lettura. Perchè da un lato vuoi sapere come va a finire la storia, dall’altro ti godi ogni singola pagina.

E così si vivono queste storie, ci si appassiona ai personaggi e si viene letteralmente trasportati in altri mondi, in altre vite e in altre storie.

Qualche anno fa ho scoperto Iñaki Aliste Lizarralde, un designer spagnolo che ha creato diverse illustrazioni raffiguranti le piantine delle case dei personaggi di diverse serie tv e film.

Case che sono diventate iconiche e che, sono certa, sono vive e presenti nell’immaginario di tutti noi.

L’appartamento di Don Draper in “Mad Men”.

L’appartamento di “New Girl”.

L’appartamento di Amelie Poulain ne “Il Favoloso Mondo di Amelie”.

L’appartamento di Carrie Bradshow in “Sex and the City”.

L’appartamento di Will Truman in “Will&Grace”.

L’appartamento di Chandler e Joey e di Monica e Rachel in “Friends”.

L’appartamento di Ted Mosby in “How I Met Your Mother”.

L’appartamento di Sheldon e Leonard e l’appartamento di Penny in “The Big Bang Theory”.

Se vi ho incuriositi, potete scoprire molto di più su questo artista sul suo sito: http://inakialistelizarralde.tumblr.com/ dove sono state prese le immagini.

Buone vacanze cari curiosi!

