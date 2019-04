Carla Lertola: “Promuovo uno stile di vita sano e il valore etico del cibo”

Al Salone dell’Agroalimentare Ligure quest’anno ho conosciuto una persona speciale: Carla Lertola.

Sicuramente la conoscete, sapete chi è e cosa fa nella vita, perché è molto famosa.

Mi ha colpito e penso sia una persona speciale per i suoi modi gentili, raffinati e semplici allo stesso tempo. Mi ha colpito per la passione che mette in ciò che fa quotidianamente e per il pensiero filantropo che l’ha portata a fondare, insieme ad altre persone, una Onlus che si occupa di nutrire in modo intelligente le persone in stato di bisogno e diffondere la cultura dell’antispreco.

Ma facciamo un passo indietro. Carla Lertola è la famosa dietologa italiana che ha fatto da Madrina all’inaugurazione della XV Edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure.

Una scelta perfetta da parte degli organizzatori, che hanno pensato di dedicare l’edizione 2019 della tre giorni dedicata al cibo locale e italiano alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Carla Lertola, Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, è una dietologa di fama internazionale, ideatrice del Metodo Carla Lertola®, autrice di libri dedicati alla sana alimentazione, tra cui “Liberi dalle diete con il Metodo Carla Lertola”, e di rubriche su diverse testate giornalistiche, tra cui Starbene, celebre rivista mensile dedicata alla salute e alla bellezza.

Rappresenta una tale autorità nello specifico settore scientifico da essere spesso ospite in programmi TV in cui viene affrontato il tema della sana alimentazione.

Ha sposato un ligure, ragione per cui la dottoressa si divide tra Milano e Savona, città che ama profondamente, apprezzandone anche le tradizioni enogastronomiche.

Ad esempio, sapete cosa ha detto del Pesto Genovese? Oltre che decantarlo come una preparazione squisita ed eccellente, ha esortato la platea ad utilizzarlo come condimento, perché meno calorico dell’olio. Tra 100 grammi di Pesto e 100 grammi di Olio Extravergine d’Oliva, il primo ha meno calorie e conferisce ancora più gusto alle pietanze!

Nel corso della maratona dell’Agroalimentare 2019 ha fatto un prezioso intervento nel’ambito dello spazio dedicato a Robin Foood Onlus, associazione no profit, di cui è Fondatrice e Presidente, che si occupa di nutrire chi, in Italia, non ha i mezzi per sostenersi, distribuendo settimanalmente pacchi alimentari contenenti tutti gli alimenti necessari a coprire il fabbisogno nutrizionale, secondo le linee guida scientifiche italiane.

“Robin Foood Onlus”, oltre a promuovere scopi umanitari, intende sviluppare e formare a una cultura dell’anti-spreco, alimentare e non solo.

Insegna e promuove uno stile di vita sano e “rimette in forma” tutti coloro che hanno un rapporto difficile con il proprio peso, senza trasformare il cibo in qualcosa di diverso da quello che è: un valore nutrizionale e il più importante piacere della vita da condividere con gli altri.

Il cibo è condivisione e una dieta non deve trasformarsi in tristezza e privazioni, ma in un regime dietetico volto al benessere della persona, nel corpo e nella mente: un piacere totale. Per questo motivo è importante stabilire o ristabilire un rapporto sano ed equilibrato con il cibo.

“Si può mangiare bene e restare in forma, senza privazioni e concedendosi anche qualche strappo alla regola” ha detto la dottoressa , ma ha sottolineato anche un altro importante messaggio, nel corso del suo intervento al Salone: il valore etico del cibo.

“Occorre fare cultura all’antispreco insegnando a consumare porzioni corrette di cibo per passare dal concetto di avanzo al concetto di eccedenza. Ma non solo: grazie all’Associazione Robin Foood Onlus (con tre “o”, perché siamo tre le fondatrici del progetto), ci impegniamo a educare al buon uso del cibo. Forniamo infatti settimanalmente alle persone che non hanno i mezzi per sostenersi ‘pacchi intelligenti’ composti da cibi freschi contenenti tutti i macro e micronutrienti di cui l’organismo ha bisogno, promuovendo in questo modo anche l’adozione di comportamenti nutrizionalmente sani con sensibili benefici per la salute.

Robin Foood nell’anno 2017-2018 è riuscita a distribuire 1700 pacchi a diverse famiglie di Savona e Milano, traguardo che ci auspichiamo di eguagliare, anzi superare anche nel 2019”.

Aggiungo alla collezione #ilbellocisalverà anche questo prezioso incontro, che mi ha stimolata a fare di più e meglio anche per la mia persona e ad approfondire le tematiche relative all’antispreco.

Grazie dottoressa!

