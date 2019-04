Carige: Varde si tira fuori, in corsa per l’acquisizione il fondo Blackrock

Liguria. Il fondo Varde si tira fuori dalla corsa per Carige. Il gestore americano, si apprende da ambienti finanziari, non ritiene che ci siano le condizioni per investire sull’istituto ligure e dunque non presenterà un’offerta vincolante. Continua invece ad analizzare il dossier il fondo Blackrock.

Un fondo della società di gestione con sede a New York resta in pista, si apprende sempre da fonti finanziarie. L’eventuale offerta per una ‘business combination’ con l’istituto ligure, se verrà formalizzata, avverrà cioè tramite un fondo gestito dal colosso Usa e dunque con capitali terzi.

Formalmente la scadenza data per le offerte vincolanti è prevista per questo venerdì 5 aprile, anche se è prevedibile possa esserci elasticità ed è già filtrata l’attesa che la partita si definisca entro Pasqua.