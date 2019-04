Valbormida. Grandine a catinelle a Carcare e in Val Bormida, dove un breve ma intenso temporale si è abbattuto poco fa.

Già nel primo pomeriggio avevano fatto capolino nuvole nere e minacciose che lasciavano intendere una forte perturbazione in arrivo, e poco dopo le 18 si sono spalancate le cateratte.

di 6 Galleria fotografica Grandinata nel savonese









Non solo pioggia battente ma anche chicchi di ghiaccio hanno in pochi minuti ricoperto il suolo e le strade e la temperatura è scesa a pochi gradi sopra lo zero.

Qualche “grano” ha colpito anche le aree costiere, in particolare la zona di Quiliano e di Savona.

Ora, nonostante continui a piovere, lampi e fulmini si stanno diradando.